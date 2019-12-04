Два уральских школьника попали в федеральный реестр одаренных детей

В список одаренных попали ученики 10 класса Анастасия Грехова из Кушвы и Захар Зюзев из Полевского.

Анастасия с пятого класса занимается экологическими исследованиями. Объектом ее изучения стал один из родников в Кушве. Этот проект школьницы признан лучшим на конференции «Первые шаги в науке». Кроме того, Анастасия изучила флору в районе сопки Ермака, и выяснила, как можно снизить техногенное загрязнение леса. Результаты своих исследований девушка публикует в научных журналах.

Фото: пресс-служба Дворца молодежи

Захар Зюзев, ученик школы №18 в Полевском, увлекается историей и археологией. Ему удалось побывать на раскопках в Крыму и на Алтае. Молодой человек принимает участие в работе школьного археологического музея, а также состоит в клубе Русского географического общества «Уральский следопыт».

Фото: пресс-служба Дворца молодежи