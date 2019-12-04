Екатеринбуржец осудил у ГУ МВД компенсацию за незаконное задержание на митинге
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал ГУ МВД выплатить местному жителю Самеду Холоду пять тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное задержание во время митинга 9 сентября 2018 года, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам самого Холода, суд удовлетворил его требования частично, так как заявленная сумма была 100 тысяч рублей. Также ему возместят расходы на адвоката в размере 15 тысяч рублей.
Самеда Холода и его жену задержали во время несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Супруги в это время просто гуляли по улице. На обоих в полиции составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП.
Однако Кировский районный суд встал на сторону Холода и его жены и прекратил в отношении обоих дело об административном правонарушении с формулировкой «в связи с отсутствием состава правонарушения».
Жена Холода также планирует подать в суд иск о возмещении морального вреда.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей