Екатеринбуржец осудил у ГУ МВД компенсацию за незаконное задержание на митинге

По словам самого Холода, суд удовлетворил его требования частично, так как заявленная сумма была 100 тысяч рублей. Также ему возместят расходы на адвоката в размере 15 тысяч рублей.

Самеда Холода и его жену задержали во время несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Супруги в это время просто гуляли по улице. На обоих в полиции составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Однако Кировский районный суд встал на сторону Холода и его жены и прекратил в отношении обоих дело об административном правонарушении с формулировкой «в связи с отсутствием состава правонарушения».