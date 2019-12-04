В Нижнем Тагиле открылся офис крупной российской компании BEEPER

Офис площадью 811 м2 расположился в здании ЦУМ по адресу ул. Октябрьской Революции, 66, 3 этаж. В церемонии торжественного открытия приняли участие руководитель проектного офиса BEEPER Ирина Лапухова и директор по маркетингу Дарья Лебедева.

Нижний Тагил стал уже 31-м городом присутствия BEEPER в России и первым в Свердловской области. Здесь компания создаст свыше 250 новых рабочих мест с перспективой дальнейшего расширения штата, и будет работать в интересах крупнейших клиентов. А также предложит местным организациям весь спектр услуг современного контакт-центра, включая организацию контакт-центра под ключ, горячей линии (в том числе автоматической), информационно-справочной службы; услуги телемаркетинга, телефонных продаж и др.

Нижний Тагил интересен нам как крупный мегаполис с активными жителями и большим количеством соискателей. Здесь у нас уже открыты вакансии операторов контакт-центра, набрана часть сотрудников. Наши главные преимущества как работодателя: официальное трудоустройство, полный соцпакет, белая зарплата, а также возможность трудоустройства без опыта работы, многоступенчатая система обучения с поддержкой опытных наставников, возможность работать удаленно или по гибкому графику. Поэтому здесь одинаково эффективно могут работать и студенты, и мамы в декрете, и люди предпенсионного возраста или с ограниченными возможностями. Также мы инвестируем много средств в развитие системы дальнейшего профессионального обучения сотрудников и предоставляем возможность быстрого карьерного роста,рассказала Ирина Лапухова.

В ходе церемонии открытия состоялась экскурсия по новому офису BEEPER. Она началась с осмотра учебного класса, где кандидаты на практике обучаются основам работы оператора контакт-центра. Затем гости посетили отдел подбора персонала (ассесмент-центр) – здесь проводятся групповые собеседования и тестирования для быстрой и качественной оценки способностей будущих сотрудников. Для операторов в офисе предусмотрена комфортная комната отдыха (в перспективе ее планируется оборудовать игровой зоной и другими удобствами). Но большую часть площадки занимают 2 просторных и светлых операторских зала, оборудованные широкими панорамными окнами с красивым видом на город. С залами соседствуют кухня, гардероб, зона с индивидуальными шкафчиками – локерами для хранения сотрудниками личных вещей: все сделано для обеспечения максимального комфорта.

Работать Контакт-центр BEEPER будет круглосуточно, семь дней в неделю.

Справочная информация

BEEPER – один из ведущих аутсорсинговых контактных центров России и Восточной Европы. Компания обслуживает бизнесы самого разного масштаба в течение 22 лет. На сегодняшний день BEEPER присутствует в 31 городе России. Общая численность сотрудников составляет более 7 000 человек.