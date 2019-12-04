Юные балерины Нижнего Тагила заняли третье место на международном конкурсе в Москве

Как рассказала TagilCity.ru руководительница коллектива Наргиза Иванова, чтобы поучаствовать в конкурсе, студия Grand в мае победила на XXIII международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» в Казани. Средний возраст участников коллектива 8-9 лет.

Конкуренция была очень достойная, жюри, участники были из разных стран, областей и городов. Наш коллектив существует всего три года. Можно сказать, что мы готовились к этому три года. Выступили дети отлично, хоть и на большой сцене, из-за которой могли быть трудности. Мы показали два танца: «Сыщики» и «Тюльпаны»,рассказала Иванова.

Также по словам руководительницы, коллектив не планирует останавливаться на достигнутом. Участие в конкурсах очень важно для развития детей.

Они под такими впечатлениями: гостиница «Космос», Москва. Опытные участники, которые показывают уровень. Даже поездка в поезде — целое впечатление для детей. Они живут интересной жизнью, и конечно занимают призовые места. Это плюс,говорит Наргиза Иванова.

Международная премия FossArt проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также с целью открытия новых имен и талантов в области искусств. Организатором выступает творческое объединение «Триумф», а призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Всего в премии было пять номинаций, за победу в которых боролись участники в девяти возрастных категориях: самые младшие — до 6 лет, старшие — от 25.