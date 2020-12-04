Губернатор Хабаровского края выступил за освобождение жителей региона от налогов

Как объяснил глава региона, он является сторонником того, чтобы на Дальнем Востоке была воплощена концепция безналоговой экономики. Также он отметил, что решение этой задачи он начал на федеральном уровне, чтобы получить поддержку сверху. Как сообщает transsibinfo.com, он сравнил положение Хабаровского края с другими субъектами РФ, где уже удалось снизить налоги до абсолютного минимума. Дегтярев привел в пример Приморский край и Челябинскую область, где удалось уменьшить налогообложение по ЕНВД до 1%, и отметил, что в этих регионах другой бюджет и другие расходы.