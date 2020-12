Губернатор Хабаровского края выступил за освобождение жителей региона от налогов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует воплотить в жизнь идею создания безналоговой политики в подвластном ему регионе. Эту мысль он озвучил в интервью известному в Хабаровске блогеру Валентине Олексенко.

Как объяснил глава региона, он является сторонником того, чтобы на Дальнем Востоке была воплощена концепция безналоговой экономики. Также он отметил, что решение этой задачи он начал на федеральном уровне, чтобы получить поддержку сверху. Как сообщает transsibinfo.com, он сравнил положение Хабаровского края с другими субъектами РФ, где уже удалось снизить налоги до абсолютного минимума. Дегтярев привел в пример Приморский край и Челябинскую область, где удалось уменьшить налогообложение по ЕНВД до 1%, и отметил, что в этих регионах другой бюджет и другие расходы. Кроме того, Михаил Дегтярев рассказал про уже введенные в регионе позитивные изменения. Так, на посту губернатора он смог добиться снижения транспортного налога в регионе, который был одним из самых высоких в ДФО. Снижения удалось достичь за счет сокращения расходов на чиновников Хабаровского края. «Когда возникла проблема с неподъемно высоким транспортным налогом, я предложил оптимизировать расходы. За счет сокращения трат на чиновников удалось снизить потребности на полмиллиарда рублей. Эта сумма полностью покрыла выпадающие от снижения транспортного налога доходы. В результате проект был одобрен Госдумой, и налог снизили. Сейчас также необходимо детально подойти к вопросу, все просчитать, продумать, чтобы все получилось», — рассказал о реализации своей позитивной стратегии Дегтярев. Врио Хабаровского края — не единственный управленец, который хочет добиться для жителей Дальнего Востока более комфортной и экономически стабильной жизни. Недавно Владимир Жириновский, лидер партии «ЛДПР», предложил ввести для жителей ДФО следующие преференции: «вместо одного бесплатного гектара давать 10-20, постепенно обнулить налоги, а также повысить минимальную зарплату до 150 тысяч рублей».

