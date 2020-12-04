В 2020 году в Нижнем Тагиле демонтировали девять объектов нестационарной торговли

В администрации Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам размещения в городе нестационарных торговых объектов.
Сейчас для киосков, лотков, палаток и других временных сооружений для торговли в Нижнем Тагиле определено 462 места. За 11 месяцев этого года от них в городской бюджет поступило 6,2 миллиона рублей.
В течение года специалисты вели проверки на соответствие объектов нормам законодательства. В числе нарушений выявили использование деревянных конструкций вместо металлических, отсутствие ценников и урн, а также недопустимые цвета тентов.
В 2020 году в связи со сложной экономической обстановкой административные меры применялись исключительно в виде предупреждения,пояснила начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова.
Однако в следующем году за нарушения будут штрафовать.
За 2020 год было демонтировано девять нестационарных торговых объектов из-за завершения срока действия договоров аренды и несоответствие мест требованиям законодательства. Также предприниматели самостоятельно прекращали деятельность.