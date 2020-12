Ворона Капа стала экскурсоводом в новом мобильном гиде Екатеринбургского зоопарка

МТС создала видеогид по Екатеринбургскому зоопарку, в котором в качестве экскурсовода выступает известная телеведущая Ворона Капиталина Великая и Ужасная.

40 новых рассказов о животных, обитающих в екатеринбургском зоопарке стали дополнением к работающему уже в течение пяти лет мобильному аудиогиду, подаренному МТС зоопарку на его 85-летие. Этот аудиогид, размещённый на самой популярной в мире платформе для самостоятельных путешествий izi.travel, является у гостей Екатеринбурга рекордсменом по скачиванию (свыше 75 000 скачиваний). Но, если с первыми пятьюдесятью хозяевами зоопарка гостей знакомил только голос экскурсовода, то в обновлённой версии появились видеорассказы с участием теле-вороны Капы, любимой многими поколениями горожан. Живущая на телеэкранах почти 30 лет Ворона Капа стала одним из символов Екатеринбурга и нам очень приятно, что она приняла наше предложение стать новым экскурсоводом по зоопарку. Готовя новый мобильный гид с её участием, мы стремились успеть до новогодних каникул, зная, что в этом году большинство жителей Урала проведут праздничные выходные в родном регионе. Во время посещения зоопарка можно воспользоваться аудио-сопровождением или текстом мобильного гида. А придя домой, вместе со своими детьми пересмотреть видеоролики с рассказом вороны Капы о понравившихся или наоборот, пропущенных во время посещения зоопарка, животных. А если эпидемиологическая обстановка этой зимой не позволит выбраться в зоопарк, то впечатление о нём можно составить только лишь по видеогиду,рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. Photo: МТС Мобильный гид по Екатеринбургскому зоопарку создан МТС для того, чтобы с помощью современных телеком-технологий сделать знакомство с обитателями зоопарка более удобным и познавательным. С помощью мобильного приложения izi.trave, на котором размещён этот тур, можно почерпнуть компетентную информацию о животных, любопытные факты из их жизни, посмотреть фотографии и видео. Приложение бесплатное для абонентов всех операторов связи. Оно доступно для любых устройств, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows Phone. Чтобы воспользоваться мобильным гидом, нужно скачать QR-код или установить приложение izi.travel на смартфон или планшет и набрать в поисковой строке «Екатеринбургский зоопарк». Воспользоваться мобильным гидом можно в режиме онлайн, а также офлайн, предварительно скачав его в память смартфона. Каждый год наша коллекция пополняется новыми животными, а потому интерес к зоопарку не ослабевает ни у горожан, ни у гостей нашего города. Но иногда, когда, то или иное животное прячется от зрителей в своём домике, а тем более зимой, когда часть питомцев уходит в многомесячную спячку, посетители зоопарка могут разочароваться. Так в ближайшее время гостям зоопарка не удастся увидеть белокоготных медведей Карата и Чару, бурых медведей Черныша и Ветку, гималайских мишек Гая и Сойку. Все они проводят зиму во сне. Видеогид, в котором каждому из животных посвящен полутораминутный рассказ, способен восполнить упущенное впечатление. А о том, что у живущего в нашем зоопарке, барсука Фродо появилась подруга Мэри, привезённая из Большереческого зоопарка Омской области, пользователи мобильного гида узнают даже раньше, чем сам счастливчик Фродо. Поскольку и жених, и невеста сейчас спят,рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter