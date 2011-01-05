Девочка из Канады открыла новую звезду
5 января 2011, 15:20ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Десятилетняя Кэтрин Грэй из Канады разглядела новую звезду на фотографии.
Отец Кэтрин сделал снимки созвездия Жирафа в своей любительскойобсерватории. На них Грэй увидела маленькую точку, оказавшуюсясверхновой звездой.Как сообщает «Утро.Ru», открытие Кэтрин Грэй уже имеет подтверждениеМеждународного астрономического союза. Сама же юная исследовательницабезбрежного космоса не намерена останавливаться на достигнутом и хочетпродолжить поиски новых звезд, тем самым принося пользу науке.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей