Девочка из Канады открыла новую звезду

Отец Кэтрин сделал снимки созвездия Жирафа в своей любительскойобсерватории. На них Грэй увидела маленькую точку, оказавшуюсясверхновой звездой.Как сообщает «Утро.Ru», открытие Кэтрин Грэй уже имеет подтверждениеМеждународного астрономического союза. Сама же юная исследовательницабезбрежного космоса не намерена останавливаться на достигнутом и хочетпродолжить поиски новых звезд, тем самым принося пользу науке.