Солист группы «Bony M» скончался в России

«В возбуждении уголовного дела будет отказано, поскольку смертьнаступила по естественным причинам», - сообщил представительпресс-службы Следственного комитета по Санкт-Петербургу.В настоящее время тело солиста популярной группы отправлено на родину.

61-летний певец скончался в ночь на 30 декабря. По сообщениям СМИ, онприбыл в Санкт-Петербург для выступления на одной из корпоративныхвечеринок.Созданный в 1975 году коллектив имел огромный успех - тиражи альбомов исинглов «Boney M» превысили 200 миллионов копий. Из всех солистов «BoneyM» именно Фарреллу принадлежали права на бренд прославленной группы, сообщает РИА Новости.