Правительство Свердловской области покупает пять новых «Тойот Камри»

Накануне Нового года правительство Свердловской области решило порадовать себя обновлением автопарка. Департамент государственного заказа выставил на сайте госзакупок информацию о проведении аукциона на право заключения государственного контракта на поставку пяти автомобилей «Toyota Camry».

Люксовые японские автомобили должны быть нашпигованы всеми современными автогаджетами, вроде круиз-контроля, датчиков дождя и света, камерами заднего вида и навигационной системой. Ну и, традиционно, машина должна разгоняться до 210 километров в час.

В довесок к железным лошадкам автохозяйству правительства Свердловской области прикупят почему-то всего один комплект шипованной низкопрофильной резины Hakkapelita 7. Стоимость одной «Тойоты» - около полутора миллионов рублей. Эквивалент такой заточенной машинки - «Lexus ES350» - стоит больше двух миллионов. Так что чиновники, можно сказать, сэкономили.