Мать девочки, сообщившей о приставаниях отчима, намерена подать в суд иск о клевете
Сегодня, 12:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мать 6-летней девочки из Екатеринбурга, которая рассказала о приставаниях «дяди Стасика», хочет подать в суд за клевету на соседку, сделавшую видеозапись с признанием ребенка, пишет Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее женщина опровергла информацию о домогательствах ее любовника к дочери и заявила, что девочка рассказала все под давлением девушки, снимавшей видео.
Также, по словам Валерия Горелых, в УМВД по Екатеринбургу будет проведена проверка в отношении участкового уполномоченного.
По факту заявления гражданки о том, что женщина — участковый уполномоченный якобы не предпринимала адекватных мер реагирования руководством УМВД по Екатеринбургу назначена служебная проверка, в ходе которой и будет установлено, соответствует ли эта информация действительности,рассказал руководитель пресс-службы.
Напомним, 4 января в СМИ появилась видеозапись, на которой девочка рассказывает о приставаниях со стороны сожителя матери.
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