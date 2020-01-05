Мать девочки, сообщившей о приставаниях отчима, намерена подать в суд иск о клевете

Ранее женщина опровергла информацию о домогательствах ее любовника к дочери и заявила, что девочка рассказала все под давлением девушки, снимавшей видео.

Также, по словам Валерия Горелых, в УМВД по Екатеринбургу будет проведена проверка в отношении участкового уполномоченного.

По факту заявления гражданки о том, что женщина — участковый уполномоченный якобы не предпринимала адекватных мер реагирования руководством УМВД по Екатеринбургу назначена служебная проверка, в ходе которой и будет установлено, соответствует ли эта информация действительности,рассказал руководитель пресс-службы.

Напомним, 4 января в СМИ появилась видеозапись, на которой девочка рассказывает о приставаниях со стороны сожителя матери.