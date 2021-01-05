Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

Вчера, 20:50ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В январе вступает в силу ряд законодательных актов. Рассказываем, что изменится в жизни россиян.

1 января

Социальные выплаты и индексация

  • С начала 2021 года увеличен МРОТ. Его размер составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум достиг 11 653 рублей.
  • На 6,3% проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам.
  • Материнский капитал за первенца составит 483 881,83 рубля. При рождении второго будет осуществляться доплата в размере 155 550 рублей. Если гражданка не получала маткапитал за первого ребенка, то за второго она получит 639 431,83 рубля.

Увеличенный налог для лиц с доходами от пяти миллионов рублей

Для лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, установлен НДФЛ в размере 15%.

Планируется направлять средства, вырученные от увеличения ставки, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Изменения в трудовом кодексе, касающиеся удаленной работы

Нововведения направлены на защиту прав сотрудников, работающих дистанционно. В законе будут прописаны нормы для таких граждан и для организаций, предоставляющих удаленную работу.

Электронные трудовые книжки

Сотрудникам, которые устраиваются на работу в первый раз, в обязательном порядке работодатели будут оформлять электронные трудовые книжки. Уже имеющим бумажный вариант электронный формат будет не обязателен, но доступен по желанию.

Информация о стаже и месте работы будет храниться в Пенсионном фонде.

Photo:1mediainvest.ru

Расширение программы сельской ипотеки

Ипотека на жилье или землю в сельской местности под ставку от 0,1% до 3% теперь будет доступна и под строительство на участке, который арендуется.

«Умные» счетчики

Сдаваемые в эксплуатацию многоквартирные дома должны быть оснащены «умными» счетчиками.

Граждане смогут активнее участвовать в развитии муниципалитетов

Лица, достигшие 16 лет, смогут принять участие в проектах и инициативах по развитию. Такие мероприятия смогут финансироваться как из бюджета, так и с привлечением средств граждан и бизнеса.

Уточнение списка медицинских услуг

Согласно новым правилам, объем предоставляемых медуслуг и лекарственных препаратов не может быть меньше, чем указано в перечне жизненно-необходимых средств.

Упрощение обращений через Госуслуги

  • Организациям, которые предоставляют такие услуги, теперь запрещено требовать документально подтверждение дохода и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства.
  • ЗАГСы смогут выдавать свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении по месту жительства заявителя. Информация будет хранится в Едином государственном реестре ЗАГС.

Налог на вклады

Вклады, приносящие прибыль больше ставки Центрального банка, будут облагаться НДФЛ 13%.

Вытрезвители

Регионы получают право организовывать вытрезвители. Не исключается организация подобных заведений с участием частного капиталовложения. Правила деятельности будут утверждены правительством.

Photo:1mediainvest.ru

20 января

Маркировка молочной продукции

Начинается этап подготовки к обязательной маркировке молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы молочки.

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