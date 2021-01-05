Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

Для лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, установлен НДФЛ в размере 15%.
Планируется направлять средства, вырученные от увеличения ставки, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Нововведения направлены на защиту прав сотрудников, работающих дистанционно. В законе будут прописаны нормы для таких граждан и для организаций, предоставляющих удаленную работу.
Сотрудникам, которые устраиваются на работу в первый раз, в обязательном порядке работодатели будут оформлять электронные трудовые книжки. Уже имеющим бумажный вариант электронный формат будет не обязателен, но доступен по желанию.
Информация о стаже и месте работы будет храниться в Пенсионном фонде.
Ипотека на жилье или землю в сельской местности под ставку от 0,1% до 3% теперь будет доступна и под строительство на участке, который арендуется.
Сдаваемые в эксплуатацию многоквартирные дома должны быть оснащены «умными» счетчиками.
Лица, достигшие 16 лет, смогут принять участие в проектах и инициативах по развитию. Такие мероприятия смогут финансироваться как из бюджета, так и с привлечением средств граждан и бизнеса.
Согласно новым правилам, объем предоставляемых медуслуг и лекарственных препаратов не может быть меньше, чем указано в перечне жизненно-необходимых средств.
Вклады, приносящие прибыль больше ставки Центрального банка, будут облагаться НДФЛ 13%.
Регионы получают право организовывать вытрезвители. Не исключается организация подобных заведений с участием частного капиталовложения. Правила деятельности будут утверждены правительством.
Начинается этап подготовки к обязательной маркировке молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы молочки.