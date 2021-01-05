Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

Электронные трудовые книжки

Сотрудникам, которые устраиваются на работу в первый раз, в обязательном порядке работодатели будут оформлять электронные трудовые книжки. Уже имеющим бумажный вариант электронный формат будет не обязателен, но доступен по желанию.