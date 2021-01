Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

В январе вступает в силу ряд законодательных актов. Рассказываем, что изменится в жизни россиян.

1 января Социальные выплаты и индексация С начала 2021 года увеличен МРОТ. Его размер составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум достиг 11 653 рублей.

На 6,3% проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам.

Материнский капитал за первенца составит 483 881,83 рубля. При рождении второго будет осуществляться доплата в размере 155 550 рублей. Если гражданка не получала маткапитал за первого ребенка, то за второго она получит 639 431,83 рубля. Увеличенный налог для лиц с доходами от пяти миллионов рублей Для лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, установлен НДФЛ в размере 15%. Планируется направлять средства, вырученные от увеличения ставки, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Изменения в трудовом кодексе, касающиеся удаленной работы Нововведения направлены на защиту прав сотрудников, работающих дистанционно. В законе будут прописаны нормы для таких граждан и для организаций, предоставляющих удаленную работу. Электронные трудовые книжки Сотрудникам, которые устраиваются на работу в первый раз, в обязательном порядке работодатели будут оформлять электронные трудовые книжки. Уже имеющим бумажный вариант электронный формат будет не обязателен, но доступен по желанию. Информация о стаже и месте работы будет храниться в Пенсионном фонде. Photo: 1mediainvest.ru Расширение программы сельской ипотеки Ипотека на жилье или землю в сельской местности под ставку от 0,1% до 3% теперь будет доступна и под строительство на участке, который арендуется. « Умные » счетчики Сдаваемые в эксплуатацию многоквартирные дома должны быть оснащены «умными» счетчиками. Граждане смогут активнее участвовать в развитии муниципалитетов Лица, достигшие 16 лет, смогут принять участие в проектах и инициативах по развитию. Такие мероприятия смогут финансироваться как из бюджета, так и с привлечением средств граждан и бизнеса. Уточнение списка медицинских услуг Согласно новым правилам, объем предоставляемых медуслуг и лекарственных препаратов не может быть меньше, чем указано в перечне жизненно-необходимых средств. Куйвашев утвердил список болезней для бесплатного лечения в Свердловской области Упрощение обращений через Госуслуги Организациям, которые предоставляют такие услуги, теперь запрещено требовать документально подтверждение дохода и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства.

ЗАГСы смогут выдавать свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении по месту жительства заявителя. Информация будет хранится в Едином государственном реестре ЗАГС. Налог на вклады Вклады, приносящие прибыль больше ставки Центрального банка, будут облагаться НДФЛ 13%. Вытрезвители Регионы получают право организовывать вытрезвители. Не исключается организация подобных заведений с участием частного капиталовложения. Правила деятельности будут утверждены правительством. Photo: 1mediainvest.ru 20 января Маркировка молочной продукции Начинается этап подготовки к обязательной маркировке молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы молочки.

