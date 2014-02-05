Объявлены цены на `двойку` купе от BMW
5 февраля 2014, 11:00ОбществоРОман БОТов
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Новое купе BMW 2 серии появится в России в марте 2014 года. Стоимость BMW с 2-литровым турбомотором мощностью 184 л. с. составит 1 242 000 рублей. Дизель той же мощности обойдется дороже - от 1 312 000 рублей.
За спортивную версию BMW M235i, оснащенную 6-цилиндровым мотором мощностью 326 л. с., (разгон от 0 до сотни всего за 4,8 секунды) придется выложить уже 1 868 000 рублей.
Купе будет предлагаться в трех комплектациях: стандартном, Modern Line и Sport Line. Также можно заказать опциональный M Спорт пакет. BMW 2 серии будут доступны как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с 8-ступенчатым «автоматом» с возможностью ручного выбора передач. Также автомобили получат впечатляющий список стандартного оборудования.
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