Объявлены цены на `двойку` купе от BMW

За спортивную версию BMW M235i, оснащенную 6-цилиндровым мотором мощностью 326 л. с., (разгон от 0 до сотни всего за 4,8 секунды) придется выложить уже 1 868 000 рублей.

Купе будет предлагаться в трех комплектациях: стандартном, Modern Line и Sport Line. Также можно заказать опциональный M Спорт пакет. BMW 2 серии будут доступны как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с 8-ступенчатым «автоматом» с возможностью ручного выбора передач. Также автомобили получат впечатляющий список стандартного оборудования.