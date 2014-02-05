В Нижнем Тагиле вновь объявляется экстренное предупреждение: впереди сильные морозы

Как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС» утром 5 февраля в пониженных частях рельефа Свердловской области ожидаются заметное похолодание – от -35° и ниже. Кстати, заметное снижение температуры было и сегодняшней ночью. Сейчас на термометрах около -25°.

Такие морозы, по обещаниям синоптиков, сохранятся 6 и 7 февраля. Тагильчанам, особенно тем, кто живет в частном секторе, надо быть вдвойне осторожными с устройствами обогрева, для того чтобы избежать печальной участи домов, которые сгорели в Нижнем Тагиле на прошлой неделе. Напомним, накануне в городе сгорели несколько домов.