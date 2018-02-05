Детсадовцы в Волгограде поставлены на колени в память о Сталинградской битве (ФОТО)
5 февраля, 08:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Россияне обсуждают флешмоб, который был проведён в Волгоградской области в честь 75-летия со дня военного сражения.
По задумке отдела образования, детсадовцы, поставленные на колени, выстроились в виде цифры «75».
Мэрия города поблагодарила участников акции за идею и её воплощение, передаёт издание «Новые известия».
Флешмоб вызвал неоднозначную реакцию общественности. Многие считают, что умение стоять на коленях вряд ли пригодится воспитанникам детского сада.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Новые известия»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей