Детсадовцы в Волгограде поставлены на колени в память о Сталинградской битве (ФОТО)

По задумке отдела образования, детсадовцы, поставленные на колени, выстроились в виде цифры «75».

Мэрия города поблагодарила участников акции за идею и её воплощение, передаёт издание «Новые известия».

Флешмоб вызвал неоднозначную реакцию общественности. Многие считают, что умение стоять на коленях вряд ли пригодится воспитанникам детского сада.