Полгода исправработ: суд вынес приговор за убийство собаки жителю пос. Черноисточинск

Пригородным районным судом было рассмотрено дело по убийству собаки в пос. Черноисточинск. Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» было возбуждено спустя 3 месяца после расправы.

Суд присудил Саталову (сосед, прим.редакции) 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% сообщила владелица убитой собаки.

Уголовно-исполнительная инспекция определит для осужденного место и фронт работ, где он будет отбывать наказание рассказала адвокат семьи.

По словам хозяйки овчарки, в суде сосед пояснял, что раскаивается в содеянном.

Сказал, что стыдно ему. Не хотел он так, не думал, что все так получится. Однако, в тот вечер он был сильно пьяный и позже дал показания, что намеренно взял лом и забивал им собаку, которая его раздражала поделилась жительница пос. Черноисточинск.

Напомним, в сентябре житель поселка Черноисточинск, будучи пьяным, намеренно забил до смерти ломом соседскую собаку. Позже он сознался в полиции, что совершил это умышленно. Овчарка находилась на своей территории.

Ранее полиция выносила отказной материал за отсутствием состава преступления. Хозяева овчарки обращались в вышестоящие органы и добились возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».