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Полгода исправработ: суд вынес приговор за убийство собаки жителю пос. Черноисточинск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полгода исправработ: суд вынес приговор за убийство собаки жителю пос. Черноисточинск

5 февраля, 17:35ОбществоИрина Анисимова
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