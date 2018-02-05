Продававшую сказки бабушку из Екатеринбурга пригласили на программу к Малахову

История o пожилой «сказочнице» быстро распространилась на региональном и федеральном уровнях. В 1996 году Вера Сибирева, которой в этом году исполнится 90 лет, потратила собственные сбережения, чтобы издать свои произведения. Сегодня пожилая женщина собирается лететь в Москву, куда ее пригласили для участия в программе Андрея Малахова.