Продававшую сказки бабушку из Екатеринбурга пригласили на программу к Малахову
5 февраля, 12:00Общество
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Автора детских сказок, пенсионерку Веру Сибиреву пригласили принять участие в программе телеведущего Андрея Малахова. На женщину обратили внимание местные СМИ, когда узнали, что она продает сказки собственного сочинения возле одного из продуктовых магазинов Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
История o пожилой «сказочнице» быстро распространилась на региональном и федеральном уровнях. В 1996 году Вера Сибирева, которой в этом году исполнится 90 лет, потратила собственные сбережения, чтобы издать свои произведения. Сегодня пожилая женщина собирается лететь в Москву, куда ее пригласили для участия в программе Андрея Малахова.
«АиФ Урал» пишет, что перед отлетом в библиотеке им. Белинского Вера проведет автограф-сессию.
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