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Жильцы аварийного дома в Ирбите были выселены в общежитие без воды и туалета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы аварийного дома в Ирбите были выселены в общежитие без воды и туалета

5 февраля, 12:30Общество
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