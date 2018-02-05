Жильцы аварийного дома в Ирбите были выселены в общежитие без воды и туалета

Администрация города Ирбит подала иск в суд о выселении людей из аварийного дома. Как пояснили в прокуратуре, власти требовали переселить жильцов в комнату общежития коридорного типа, где нет ни санузла, ни водоснабжения.

Кроме того, согласно документам, по состоянию на 2008 год износ дома уже составлял 58%, и ремонт там за прошедшие годы не проводился. Прокурорская проверка показала, что жилье не соответствует техническим и санитарным требованиям. Несмотря на это, в суде Ирбита решение городских властей было поддержано.

Изменить решение удалось только в апелляционной инстанции Свердловского областного суда, где районная прокуратура обжаловала требование о выселении. Помещение было признано не благоустроенным для проживания, и в выселении жильцам было оказано, пишет «Политсовет».