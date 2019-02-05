Ростехнадзор разрешил эксплуатацию доменной печи №7 на «ЕВРАЗ НТМК» В Нижнем Тагиле

18 января 2019 года был завершен судебный процесс между «ЕВРАЗ НТМК» и Ростехнадзором. Причиной судебной тяжбы стали некоторые нарушения (в документах суда они не фигурируют), связанные с запуском в эксплуатацию доменной печи №7. Ростехнадзором было выдано предписание об их устранении, однако процесс затянулся.

В решении суда говорится, что суд принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств, в следствии чего привлек «ЕВРАЗ НТМК»к административной ответственности с минимальным штрафом в 50 тыс. рублей без приостановки деятельности ДП7.

В пресс-службе «ЕВРАЗ НТМК» сообщили, что в настоящий момент все нарушения устранены и доменная печь работает в штатном режиме.

В настоящее время на «ЕВРАЗ НТМК» получены разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию доменной печи № 7 и подстанции доменной печи. Согласно заключению управления Ростехнадзора, оба объекта построены в соответствии с требованиями проектной документации и требованиям оснащенности объекта приборами учета, таким образом, все предписания Ростехнадзора выполнены,пояснили редакции TagilCity.ru в управлении по связям с общественностью «ЕВРАЗ НТМК».