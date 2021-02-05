Бастрыкин взял на контроль проблему жителя Екатеринбурга с темнотой в квартире

Бастрыкин взял на контроль проблему жителя Екатеринбурга с темнотой в квартире

Сегодня, 12:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге председатель СК заинтересовался делом дедушки, свет в квартире которого перегородила 18-этажка, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2012 году напротив дома, где проживает пожилой мужчина, была построена 18-этажка. Расстояние между зданиями составило 15 метров. В 2014 году экспертиза установила, что в квартире дедушки стало недостаточно света. Застройщику был выписан штраф. Кроме того, суд обязал устранить нарушения, однако застройщик проигнорировал решение.

Семь лет пожилой мужчина из Екатеринбурга пытался добиться восстановления своих прав. Затем он обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. Глава следственного комитета поручил проверить информацию, указанную дедушкой из столицы Урала и доложить о возможных мерах реагирования.

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