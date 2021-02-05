Эксперт оценил профиль в Instagram главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

К достоинствам Instagram Вячеслава Гладкова можно отнести то, что он старается популяризировать спорт и здоровый образ жизни, а также то, что на многих видео врио губернатора слушает выступления других спикеров, а не выступает с речью лично. Среди недостатков эксперт выделил неулыбчивость главы, его казенные формулировки в обращениях к гражданам, а также отсутствие конфликтности. Помимо этого, владелец страницы в соцсети не успевает отвечать на каждый комментарий и тонет в потоке обращений подписчиков.