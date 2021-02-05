Эксперты: вакцинация не гарантирует защиту от коронавируса с первого дня

Ситуацию прокомментировал Павел Воробьев, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор. По его словам, с началом массовой вакцинации люди получили иллюзию безопасности. При этом любая прививка только снижает тяжесть течения заболевания, но не исключает заражения. Люди со слабым иммунитетом после вакцинации могут почувствовать все признаки заболевания, включая потерю обоняния, а также сильно заболеть.