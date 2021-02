Эксперты: вакцинация не гарантирует защиту от коронавируса с первого дня

Российские медики объяснили, почему люди могут заразиться коронавирусной инфекцией после вакцинации.

По сообщению издания NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что для стабилизации эпидемиологической ситуации и избавления от пандемии коронавируса необходимо провакцинировать семьдесят миллионов россиян в этом году. Однако в интернете с начала массовой вакцинации стали появляться тревожные сообщения о негативных последствиях вакцины. Ситуацию прокомментировал Павел Воробьев, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор. По его словам, с началом массовой вакцинации люди получили иллюзию безопасности. При этом любая прививка только снижает тяжесть течения заболевания, но не исключает заражения. Люди со слабым иммунитетом после вакцинации могут почувствовать все признаки заболевания, включая потерю обоняния, а также сильно заболеть. Воробьев подчеркнул, что первые 14 дней после прививки организм человека не защищен от инфекционного агента. Поэтому, если в этот период произойдет заражение, течение болезни будет таким же, как у непривитых людей.

