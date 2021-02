В РФ список показателей KPI для губернаторов составлен с учетом специфики регионов

Больше всего экспертов в новом списке KPI для российских губернаторов, который утвердил президент РФ, заинтересовало то, что его показатели составлены с учетом не только того, насколько эффективно работает губернатор, но и специфики его региона.

Телеграм-канал «Мейстер» предлагает рассмотреть это на примере пункт № 2 списка, говорящего о численности населения, проживающего в том или ином субъекте РФ. Хотя власти региона влияют на данный показатель, но даже при самом эффективном губернаторе Магаданская область не будет привлекательней Краснодарского края. По меньшей мере, в нынешнем веке. Но идея нового списка становятся яснее, если учесть такой момент. При высоких показателях эффективности губернаторов в их регионы будет направлено дополнительное финансирование тех или иных социальных проектов. Одни и те же проекты в больших регионах с учетом прочих равных условий потребуют и больших сумм на их реализацию. Регионы в РФ отличаются друг от друга очень сильно. В одних больше доля предпринимателей, в других лучше поставлено образование, в третьих выигрывает экология. Везде быть лучшим невозможно, но, вероятно, каждый глава региона найдет в списке KPI позиции, которые могут стать точками роста на вверенной ему территории.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter