В РФ список показателей KPI для губернаторов составлен с учетом специфики регионов

Регионы в РФ отличаются друг от друга очень сильно. В одних больше доля предпринимателей, в других лучше поставлено образование, в третьих выигрывает экология. Везде быть лучшим невозможно, но, вероятно, каждый глава региона найдет в списке KPI позиции, которые могут стать точками роста на вверенной ему территории.