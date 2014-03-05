«День дорожной безопасности» в Тагиле: веселые конкурсы для первоклашек (ФОТО)
5 марта 2014, 09:15ОбществоЕвгения
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04 марта в период месячника безопасности, а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, инспекторами по пропаганде ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» проведен «День дорожной безопасности» с учащимися МБОУ НОШ №34.
В мероприятии приняли участие 230 учащихся (10 классов). Для первых классов была проведена познавательно-тематическая игра «Знатоки ПДД», состоящая из нескольких конкурсов.
Все участники игры поощрены сладкими призами.
© TagilCity.ru по данным пресс-службы МВД Нижнего Тагила
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