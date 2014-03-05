Тагильчане выйдут на митинг в поддержку жителей города-побратима Кривой Рог
На волне происходящих митингов в поддержку жителей Украины, Нижний Тагил не остался в стороне. Только что стало известно о проведении подобного мероприятия в нашем городе.
Как сообщили в пресс-службе Администрации города, «митинг в поддержку жителей города-побратима Кривой Рог» назначен на 6 марта в 14:00. Митингующих будут ждать у кинотеатра «Современник».
Ожидается, что мероприятие пройдет в спокойном режиме, без нарушений общественного порядка. Инициатором проведения мероприятия выступила Ассоциация профсоюзных организаций Нижнего Тагила. Они не остались равнодушными к событиям, происходящим в Украине, к трудному периоду в жизни мирных жителей города-побратима Кривой Рог.
Цель таких митингов одна – поддержать тех, кто оказался в очень непростой ситуации. Это отражение настроения, которое сейчас присутствует в обществе. Всех небезразличных тагильчан ждут на площади перед «Современником». Кстати, именно для Тагила это как никогда актуально - именно к нам в город не так давно поступило обращение от мирных жителей Кривого Рога с просьбой о помощи в переселении.
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