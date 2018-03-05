Обнаженный пассажир самолёта был задержан в Бангладеше

Эпизод произошел на борту рейса, следовавшего по маршруту Куала-Лумпур — Дакка. По словам очевидцев, молодой человек во время полета смотрел видео порнографического характера и абсолютно голый ходил по салону самолета. В связи с непристойным поведением молодого человека возмущенные пассажиры и члены экипажа связали нарушителя.