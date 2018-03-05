Сбивший женщину-пешехода владелец ВАЗ-2114 задержан в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержали водителя отечественной легковушки, который 2 марта покинул место ДТП. Напомним, тогда ВАЗ-2114 белого цвета сбил женщину-пешехода на Ленинградском проспекте .

Пострадавшую доставили в больницу с закрытой травмой черепа, ушибами и травмой живота. 3 марта полицейскими был задержан владелец машины: им оказался 36-летний уроженец Нижнего Тагила.

В отношении задержанного возбуждено административное дело за то, что тот покинул место происшествия. За подобное правонарушение автовладелец может получить арест на 15 суток или на 1,5 года лишиться водительских прав, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.