В мартовские праздники в Нижнем Тагиле пройдет рейд «Безопасная дорога»

Профилактическое мероприятие направлено на выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на «встречку», и на предупреждение гибели и травматизма на дорогах.

На подъездных дорогах к городу и на участках с повышенной аварийностью будут дежурить усиленные патрули.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминает, что за два месяца 2020 года в Нижнем Тагиле и на территории ГГО из-за выезда на встречную полосу произошли шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще один получил травмы.