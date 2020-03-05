В мартовские праздники в Нижнем Тагиле пройдет рейд «Безопасная дорога»
Сегодня, 18:54ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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С 6 по 9 марта в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проведут рейд «Безопасная дорога», сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Профилактическое мероприятие направлено на выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на «встречку», и на предупреждение гибели и травматизма на дорогах.
На подъездных дорогах к городу и на участках с повышенной аварийностью будут дежурить усиленные патрули.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминает, что за два месяца 2020 года в Нижнем Тагиле и на территории ГГО из-за выезда на встречную полосу произошли шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще один получил травмы.
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