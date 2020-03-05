В Нижнем Тагиле для трудоустройства подростков выделят 11 миллионов рублей

Биржа труда будет действовать в каждом районе города. По словам заместителя начальника управления молодежной политики Анны Афонасьевой, в первую очередь при организации занятости будет уделяться внимание подросткам из неблагополучных и многодетных семей, а также тем, кто стоит на подведомственных учетах.