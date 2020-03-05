В Нижнем Тагиле для трудоустройства подростков выделят 11 миллионов рублей
Сегодня, 18:08ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в 2020 году более тысяч ребят от 14 до 17 лет смогут трудоустроится в отряды мэра. Для этих целей в городе выделены более 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Биржа труда будет действовать в каждом районе города. По словам заместителя начальника управления молодежной политики Анны Афонасьевой, в первую очередь при организации занятости будет уделяться внимание подросткам из неблагополучных и многодетных семей, а также тем, кто стоит на подведомственных учетах.
Запись в трудовые отряды начнется 1 апреля. С 22 мая будет проходить трудоустройство и заключение трудовых договоров.
Работать отряды мэра будут в летний период — с 1 июня по 31 августа на социально-значимых объектах. График работы подростков — четыре часа в день при пятидневной рабочей неделе.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей