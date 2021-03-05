Чистая прибыль «Россетей» в 2020 году превысила 29 млрд рублей

«Россети» сообщили о финансовом результате по РСБУ за 2020 год. Российской энергетической компании удалось выйти на чистую прибыль в размере 29,5 млрд рублей. Компания также сумела повысить стоимость подконтрольных ей предприятий.

Как было отмечено, номинально «Россети» ощутимо сократили выручку до 15,8 млрд рублей, что на 60% ниже, чем в 2019 году, — сообщают Новые Известия. Но в прошлый период в прибыли учитывали промежуточные дивиденды дочерних предприятий. В 2020 году их не принимали во внимание. Без учета этого фактора компания увеличила выручку на 8,2%. Главным показателем в 2020 году стала себестоимость продаж. Большинству предприятий пришлось увеличить расходы, связанные с мерами в период пандемии коронавирусной инфекции. Часть специалистов переводили на удаленную работу, другим сотрудникам выдавали средства индивидуальной защиты и антисептики. Многих поощряли стимулирующими премиями. В разгар пандемии «Россети» также сообщили о переводе до 70% офисных сотрудников на работу в дистанционном формате. Но себестоимость продаж к 2019 году сократилась на 5,4%, что говорит об эффективной работе с издержками. В сравнении с 2019 годом прибыль компании снизилась на 78%. Однако с учетом непростой обстановки в период пандемии «Россети» показали хороший финансовый результат. Он серьезно отличается от итогов 2018 года, закрытого пусть только на бумаге, но с минусом в 11 млрд руб. В скором будущем руководство «Россетей» планирует раскрыть консолидированную отчетность по международным стандартам. По мнению руководства, итог может оказаться положительным, поскольку дочерние компании демонстрируют уверенные результаты. Согласно данным «Россети ФСК ЕЭС», одной из самых крупных компаний группы, оператора Единой национальной электрической сети России, в 2020 году выручка сократилась лишь на 5%. Объем чистой прибыли составил 39,9 млрд рублей.

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