Ужесточение правил беспошлинного ввоза товаров приведет к росту цен

Министерство намерено установить дополнительный порог беспошлинного ввоза покупок из интернет-магазинов для личного использования. Предложение предполагает, что снизится допустимая стоимость товаров для личных целей, если человек въедет в страны ЕАЭС повторно в течение месяца.

Как сообщает expert.ru, сейчас ограничение на ввоз личных товаров в ЕАЭС — не более 25 килограммов и не дороже 500 евро. В соответствии с инициативой Минфина ограничение уменьшится до 50 евро и 10 килограммов для повторных ввозов в течение месяца. При превышении порога потребуется внести таможенный платеж — 30% от стоимости товаров, не менее 4 евро за 1 кг в части превышения веса. Если Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и ЕАЭС согласуют предложение Министерства, то изменения могут начать действовать 1 июля. В ведомстве предполагают, что в результате нововведений выиграют российские производители, так как снизится конкуренция с Европой. Однако эксперты высказывают опасение, что это отразится на качестве товаров и потребительской инфляции. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов отметил нецелесообразность такого решения, а также непродуманность концепции министерства. Иванов отметил, что объем интернет-торговли — всего около 0,8% от всего розничного рынка, но это работает на сдерживание цен. По мнению эксперта, идею снижения ограничений продвигает сетевая коммерция, так как в таком случае сетевые продавцы смогут устанавливать цены бесконтрольно, что приведет к серьезным последствиям. Иванов добавил, что потребители вынуждены будут покупать некачественный дорогой товар, если предложение будет согласовано и закреплено законодательно.

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