Бескаркасная мебель от United Balls

Бескаркасная мебель, или как еще ее принято называть - кресло мешок,как и все новинки в мире мебельной моды и не только мебельной придумали всолнечной Италии. Креативные итальянские дизайнеры в 70-х годах усталиот обыденной мебели и строго заданных форм в мебели. Чезаре Паолини,Пьеро Гати и Франко Теодоро решаются на дерзкий шаг, они лишают креслопривычной нам формы а точнее, делают кресло полностью без каркаса.Первое их творение было наполнено водой, в снаружи было изготовлено изармированной пленки. Сидеть на таком кресле было конечно удобно, новсегда был риск разрыва чехла и тогда последствия молгли бытьплачевными, вода могла бы залить все вокруг. Кроме того кресло обладалозначительным весом. После нескольких экспериментов при участии владельцамебельной фабрики Zanotta (Aurelio Zanotta) кресло обрело немногодругой облик и самое главное наполнение. Теперь все кресла мешкинаполнялись вспененным пенополистироллом, за счет этого кресло обладалоочень легким весом. Началось серийное производство бескаркасной мебели,через 2-3 года не было ни одного человека в Европе кто бы не слышал протакие чудо-мешки, а уж в США кресло-мешок окрестили символом свободыстуденчества.

Сейчас такую мебель производят не только вИталии. Кресла добрались и до России, и примерно с 2005 года былооткрыто масса производственных предприятий по выпуску бескаркасноймебели. Сначала люди относились к столь необычной продукции мебельнойпромышленности скептически, но по прошествии небольшого времени новинкаприжилась. Особенно популярным кресло мешок стало популярным после тогокак оно «засветилось» на одном из российском развлекательном канале вкомедийном шоу, выступающие на сцене очень часто использовали в качествереквизита в своих номерах кресло мешок. После таких программ его иногдадаже называли Comedy кресло.

Как же выбрать «правильное»кресло если сейчас так много производителей? Выбирая бескаркасную мебельдля дома конечно же хочется чтобы она была удобной, красивой,безопасной и качественной. Если компания работает на рынке не первый годто как правило у таких предприятий отточен каждый шаг от раскроя донаполнения. Правильный крой и пошив изделий влияет на удобство и внешнийвид в первую очередь. Ведь наверняка не будет удобно то кресло котороене симметрично ну и конечно оно не будет радовать глаз. Чехлы на«правильном» бескаркасном кресле не должны висеть при посадке, все этоговорит о некачественном изделии. Из этого делаем вывод, что при выборекресла нужно ориентироваться на срок существования фирмы, отзывыпокупателей и на внешние данные, ну и конечно же необходимо проверитьналичие декларации соответствия на выпуск продукции, поскольку ее даютпосле сложной процедуры испытаний на прочность и разрыв материалов изкоторых мебель изготовлена.

«Правильное» бескаркасное кресло принесет вам море счастья и радости от использования.