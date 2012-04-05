Прототип будущего флагмана Acura дебютировал в Нью-Йорке

И надо отметить, что представленный на автосалоне концепт выглядит вполне по-серийному. Так что можно предположить, что особых изменений дошедшая до конвейера модель не претерпит. Компания планирует выпустить серийную версию в начале следующего года. Представленный в Нью-Йорке автомобиль оснащается 3,5-литровым 6-цилиндровым двигателем VTEC и тремя электромоторами, которые вместе составляют гибридную систему Sport Hybrid SH-AWD system. Суммарная мощность силовой установки составляет 370 л.с. Бензиновый двигатель агрегатируется с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Благодаря сниженному весу кузова динамика концепта сранима с аналогичной моделью, оснащенной 8-цилиндровым мотором. При этом расход топлива находится на уровне 4-цилиндрового двигателя. Мы создали действительно люксовый седан на базе ДНК Акуры. А это означает достижение впечатляющей динамики за счет высокого уровня технологий, а также особой атмосферы общения водителя и автомобиля. Внутри и снаружи, в городе или на открытой трассе, высокотехнологичный и элегантный Acura RLX предложит высокий уровень ответной реакции машины на действия водителя, комфорт и привлекательные характеристики. То есть все то, что сейчас ищут на автомобильном рынке покупатели дорогих машин, - прокомментировал премьеру глава American Honda Тетсуо Ивамура. Производитель отмечает, что в серийном варианте для модели также будет предлагаться 310-сильный двигатель и передний привод. Отметим, что гибридный вариант стандартно имеет все четыре ведущие колеса (в завивимости от применяемого режима езды).