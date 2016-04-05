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Убийца молодого учителя признался в интервью, что причиной рокового удара стало язвительное поведение погибшего (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убийца молодого учителя признался в интервью, что причиной рокового удара стало язвительное поведение погибшего (ВИДЕО)

5 апреля 2016, 11:10ОбществоПавел Щербина
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