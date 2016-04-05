Убийца молодого учителя признался в интервью, что причиной рокового удара стало язвительное поведение погибшего (ВИДЕО)

Илья рассказал, что встретил Пушкина в школе случайно. Но молодой учитель продолжил язвить ревнивому ухажёру, тогда тот не смог совладать со своими эмоциями и нанёс удар левой рукой. Парень хотел припугнуть, а не убить преподавателя. Илья не рассчитал силу, молодой учитель упал и впал в кому. 1 апреля его похоронили.

Как рассказал Илья журналистам «Между строк», в начале их случайной встречи Вячеслав не узнал Илью, а Илья сомневался в том, что это – тот самый Вячеслав, но потом:

Затем я спросил его: а помнил ли он Машу К.? Я увидел в его глазах, что он узнал меня. Он просто посмотрел на меня свысока и сказал: «А… И чё?» рассказал Илья в своём видео-интервью.

После этого и был нанесён удар, ставший роковым. Люди, знавшие Вячеслава, говорят о том, что для него не было характерным поведение, приписываемое ему Ильей, но пролить свет на предысторию конфликта может только публикация истории их личной переписки в социальной сети.

Возможно, это повлияет и на квалификацию поступка Ильи в суде, в том случае, если выяснится, что интернет-провокации со стороны Вячеслава действительно имели место.