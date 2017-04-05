СКР отказал в возбуждении уголовного дела из-за нападений собак в Нижнем Тагиле

Следственный отдел Тагилстроевского района провел проверку по поступившей в СМИ информации: были опрошены жители указанного района, сделаны запросы в медучреждения. Жители подтвердили, что бездомные собаки в районе имеются, но личности пострадавших людей установить не удалось. Заявлений от местных жителей по поводу нападения на них не поступало.

В связи с полученными результатами проверки СКР было принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Заявка о скоплении собак на Красном Камне была принята в работу организацией из Артемовского «Универсалремонт». За период с 1 января по 22 февраля в микрорайоне ею было отловлено 29 беспризорных животных. Часть собак мигрировала с данной территории.

В городе продолжает проводиться работа по отлову бродячих псов. На последнем аукционе по отлову бездомных животных фонд «Добрые руки» выиграл конкурс. Данная организация получит 3 000 000 рублей из областного бюджета на реализацию соответствующего проекта, сообщает ИА «Все новости».

По информации управления городским хозяйством, в Нижнем Тагиле около 10 000 беспризорных собак. В среднем в месяц отлавливается не более 300 особей. При этом в год фиксируется примерно 1 500 случаев покусов людей собаками.