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СКР отказал в возбуждении уголовного дела из-за нападений собак в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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СКР отказал в возбуждении уголовного дела из-за нападений собак в Нижнем Тагиле

5 апреля 2017, 15:50Общество
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