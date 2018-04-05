Нижнетагильский суд отпустил третьего фигуранта дела Головко под домашний арест
5 апреля, 23:05Общество
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Уже третий фигурант дела Станислава Головко отпущен по решению суда под домашний арест. Дмитрий Панов будет находиться там до 5 мая. Ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражу было отклонено.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вслед за Егором Ялуниным и Анатолием Быковым под домашний арест отправлен Дмитрий Панов.
5 апреля Дзержинский районный суд вынес соответствующее решение, отклонив ходатайство стороны обвинения о продлении срока заключения под стражу. Под домашним арестом Панов будет находиться до 5 мая, сообщают «Все новости».
Напомним, трёх сотрудников полиции - Анатолия Быкова, Егора Ялунина и Дмитрия Панова – подозревают в причастности к смерти жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. С начала расследования опрошено 80 свидетелей, ещё 18 планируется опросить до конца апреля. 16 апреля будут готовы результаты судмедэкспертизы тела Головко.
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