Нижнетагильский суд отпустил третьего фигуранта дела Головко под домашний арест

Вслед за Егором Ялуниным и Анатолием Быковым под домашний арест отправлен Дмитрий Панов.

5 апреля Дзержинский районный суд вынес соответствующее решение, отклонив ходатайство стороны обвинения о продлении срока заключения под стражу. Под домашним арестом Панов будет находиться до 5 мая, сообщают «Все новости».

Напомним, трёх сотрудников полиции - Анатолия Быкова, Егора Ялунина и Дмитрия Панова – подозревают в причастности к смерти жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. С начала расследования опрошено 80 свидетелей, ещё 18 планируется опросить до конца апреля. 16 апреля будут готовы результаты судмедэкспертизы тела Головко.