«Олени!»: толпа тагильских школьников перебегала дорогу на красный свет (ВИДЕО)
5 апреля, 16:55Общество
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Недавно в сети появилось видео об оленях, выбежавших на трассу. Оказалось, что в Нижнем Тагиле есть свои «олени». Так, в группе «Тагил без ям» водитель поделился записью видеорегистратора, на которой видно, как группа школьников перебегает дорогу на красный сигнал светофора.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьники переходили дорогу возле остановки «Лицей №39» в Дзержинском районе. Еще в конце лета 2017 года там установили светофоры с кнопкой переключения сигнала для пешеходов. Однако молодые люди по каким-то причинам не воспользовались ей, а предпочли перебежать дорогу перед едущим транспортом.
Видео: группа «Тагил без ям»
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