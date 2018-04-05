«Олени!»: толпа тагильских школьников перебегала дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Школьники переходили дорогу возле остановки «Лицей №39» в Дзержинском районе. Еще в конце лета 2017 года там установили светофоры с кнопкой переключения сигнала для пешеходов. Однако молодые люди по каким-то причинам не воспользовались ей, а предпочли перебежать дорогу перед едущим транспортом.