Семья из Екатеринбурга отсудила у энергетиков 5 млн рублей за пожар в доме

Пожар произошел в щитке из-за электросчетчика, который был установлен на опоре линии электропередач с отклонениями от норм. Ущерб имущества семьи составил 3 миллиона 523 тысячи рублей. Жильцы пытались решить вопрос в досудебном порядке, но им это не удалось.