В Екатеринбурге в поликлинику подбросили трехмесячного ребенка
Сегодня, 12:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Трехмесячную девочку 4 апреля подбросили в поликлинику на улице Санаторная в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, девочку подбросила женщина неславянской внешности. На вид ей от 25 до 30 лет. С ней был мальчик 4-5 лет. Малышку женщина принесла в пледе.
Медперсонал, обнаруживший ребенка в фойе больницы, сообщил о находке в отдел полиции. Среди вещей подкидыша была найдена записка с именем и возрастом.
Как пояснили врачи, ребенок здоров, патологий не обнаружено, развитие соответствует возрасту.
Девочка доставлена в специализированное медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают ее мать.
Располагающих какими-либо сведениями просят обратиться в полицию по телефонам +7(343)356-42-12 или 02.
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