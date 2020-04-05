Количество пострадавших из-за взрыва газа в Подмосковье увеличилось до десяти

Источник издания сообщил, что в результате взрыва пострадало десять человек, четверо из них, в том числе ребенок, госпитализированы. Шестерым людям госпитализация не потребовалась.

Взрыв газа произошел 4 апреля в жилом доме. В результате обрушился подъезд дома. Всего разрушено десять квартир. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать неисправная газовая колонка. При этом, рассматривается версия об утечке газа, неисправности газового оборудования и неосторожном обращении с ним. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.