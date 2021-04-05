На полигонах Свердловской области проверены весовые комплексы

За первые три месяца текущего года эксперты провели поверочные испытания семи весовых комплексов, установленных на полигонах Свердловской области (АПО-1), которые в результате подтвердили корректную работу оборудования. Такие проверки обязательны и регулярны, ведь на основании показаний весовых комплексов региональный оператор и организации, эксплуатирующие полигоны, ведут учет поступающих на захоронение отходов.