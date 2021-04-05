На полигонах Свердловской области проверены весовые комплексы

За первые три месяца текущего года эксперты провели поверочные испытания семи весовых комплексов, установленных на полигонах Свердловской области (АПО-1), которые в результате подтвердили корректную работу оборудования. Такие проверки обязательны и регулярны, ведь на основании показаний весовых комплексов региональный оператор и организации, эксплуатирующие полигоны, ведут учет поступающих на захоронение отходов.
Поверочные испытания позволяют определить соответствие весового комплекса установленным стандартам. В процессе поверки эксперты устанавливают точность измерений, чувствительность оборудования и постоянство показаний. Если эксперты диагностируют неточность в работе весового комплекса, то весы направляют в ремонт либо признают непригодными для эксплуатации,рассказали в пресс-службе компании «Рифей».
Там подчеркнули, что по итогам исследований специалисты выдают свидетельство о качестве работы весового оборудования, а также размещают результаты в государственном реестре средств измерения.
Как отметили в «Рифее», на остальных весовых комплексах поверочные испытания пройдут в соответствии с утвержденными графиками, а первое запланировано на июнь.