В топ регионов России по качеству городской среды вошла Свердловская область

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В состав регионов с самым высоким качеством городской среды вошла, как и в прошлом году, Свердловская область. Благоустройство городов области на два балла превысил среднероссийский показатель по итогам 2020 года и составил 179 баллов, сообщает Минстрой РФ.
В список населенных пунктов с благоприятной средой вошел Краснотурьинск, Кировград, Березовский.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отмечает, что в область развивается, ведутся работы по строительству дорог и нового жилья, площадок и скверов, меняется качество жизни горожан.
Индекс качества городской среды присваивается в баллах, оценке подлежат 36 критериев. Максимумальный предел - 360 баллов. Комфортной считается городская среда, если значение составляет выше 180 баллов.