Как всегда, уральская погода удивила: в Нижнем Тагиле идет снег

Например, сейчас в Нижнем Тагиле 2 градуса тепла, и идет снег, который уже никак не ожидаешь увидеть в мае. Ну что же, непредсказуемость среднеуральской погоды не перестает удивлять.

Между тем, синоптики уверенно обещают потепление. Завтра, вопреки предыдущим прогнозам, будет еще прохладно (днем +6, +8, осадки), а вот уже с 7 мая в Нижний Тагил опять придет весна: в понедельник +10, во вторник +16 и возможны осадки, а в День Победы, скорее всего, будет около +17 и пасмурно.