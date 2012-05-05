Как всегда, уральская погода удивила: в Нижнем Тагиле идет снег
5 мая 2012, 11:27Общество
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Предстоящие праздничные выходные в Нижнем Тагиле немного омрачает погода, которая никак не может наладиться и стать похожей на майскую.
Например, сейчас в Нижнем Тагиле 2 градуса тепла, и идет снег, который уже никак не ожидаешь увидеть в мае. Ну что же, непредсказуемость среднеуральской погоды не перестает удивлять.
Между тем, синоптики уверенно обещают потепление. Завтра, вопреки предыдущим прогнозам, будет еще прохладно (днем +6, +8, осадки), а вот уже с 7 мая в Нижний Тагил опять придет весна: в понедельник +10, во вторник +16 и возможны осадки, а в День Победы, скорее всего, будет около +17 и пасмурно.
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