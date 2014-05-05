Для тагильских ребят открыли спортивно-кинологический клуб (ФОТО)

Домашние питомцы способны избавить человека от многих серьезных заболеваний. При этом терапевтическое воздействие животные оказывают даже одним своим присутствием, создавая благоприятный энергетический фон. Особенно эффективное воздействие собаки оказывают на больных неврастенией, истерией и неврозами. У больных ДЦП собаки снимают депрессивные настроения, улучшают координацию движений. У детей, страдающих аутизмом, собака может затормозить моменты погружения в себя, которые сопровождаются полным выпадением из действительности и отсутствием реакции на внешние сигналы.

Как рассказывают организаторы, началось все со знакомства. Дети с родителями и волонтерами «Молодой Гвардии» стали знакомиться с собаками и между собой. Овчарку узнали все. Но название пород остальных мохнатых друзей человека не всем сразу запомнились: джек-рассел терьер, ирландский пшеничный терьер, гладкошерстный фокстерьер, цвергшнауцер.

Дети сначала с опаской смотрели на собачек, но те, своим веселым характером и дружелюбностью, растопили лед недоверия, и детишки уже через несколько минут играли и веселились с друзьями человека.

Кинолог Бондарчук Юлия рассказала ребятам как правильно кормить животных, гулять с ними и многое другое. После теории ребята перешли к практике. Было проведено множество игровых и познавательных упражнений, от которых дети получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Детки были в таком восторге от животных, что 1,5 часа занятий пролетели незаметно. Ребятишки с небольшой грустью прощались с полюбившимися четвероногими друзьями. Но они знали, что это не последняя их встреча. Ведь через неделю они встретятся вновь и услышат веселый лай собачек, увидят их добрые глаза и вихляние хвостиков.

Фотограф Александра Малык