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Для тагильских ребят открыли спортивно-кинологический клуб (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для тагильских ребят открыли спортивно-кинологический клуб (ФОТО)

5 мая 2014, 08:45Общество
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