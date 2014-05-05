Команда G-Drive Racing заняла первое место на трассе Спа-Франкоршам

3 мая команда G-Drive Racing, выступающая при поддержке бренда премиального топлива G-Drive компании «Газпром нефть», заняла первое место в классе LMP2 по итогам шестичасовой гонки в бельгийском Спа в рамках Чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Гоночная трасса Спа-Франкоршам считается одним из самых сложных кольцевых треков в мире. Легендарные повороты, такие как Eau Rouge и Blanchimont, – настоящее испытание, которое достойно преодолел экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Оливье Пла и Жюльена Каналя.

Победа российской команде далась нелегко: одна из самых живописных и красочных гоночных трасс преподнесла немало сюрпризов. После непростой квалификации, проходившей не в самых лучших погодных условиях, экипажу пришлось стартовать в гонке с третьей позиции. Однако, несмотря на все сложности, команде G-DriveRacingудалось пробиться в лидеры и одержать убедительную победу.

«Результат на трассе в Спа закрепил наши позиции в Чемпионате мира по гонкам на выносливость в новом автоспортивном сезоне. Успех на первых двух этапах FIAWEC стал хорошей подготовкой к ключевой гонке Чемпионата – марафону «24 часа Ле-Мана». Уверен, что топливо G-Drive, которое тестируется в гоночной серии, поможет команде достичь победы», - отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.

Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» пройдет 14 и 15 июня во Франции. Это одна из трех самых престижных мировых автогонок, наряду с «500 миль Индианаполиса» и «Гран-при Монако».

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Автоспортивный проект G-Drive Racing «Газпром нефти» направлен на поддержку российского автоспорта. В рамках проекта «Газпром нефть» поддерживает команду G-Drive Racing, выступающую в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA World Endurance Championship) в классе LMP2 и в новом европейском чемпионате Blancpain Sprint Series (до 2014 года FIA GT Sprint).

G-Drive– топливо нового поколения, реализующееся на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.