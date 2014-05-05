На Уралвагонзаводе встретились ученые и производственники

Обсудить актуальные вопросы развития уральской промышленности собрались последователи Богачева — академики и члены-корреспонденты РАН, кандидаты и доктора технических наук УрФУ, специалисты ИФМ УрО РАН, многие из которых были лично знакомы и работали под руководством профессора Богачева, а также представители промышленных предприятий области.

Связь науки и промышленности должна быть очень плотной, тесной, конкретной, чтобы новые разработки и новые технологии можно было оперативно внедрять в производство. Уверен, что сегодняшняя конференция станет хорошей базой и площадкой для обмена мыслями, сверки направлений сотрудничества науки и производства говорил главный инженер Уралвагонзавода Юрий Шаньгин в своем приветственном слове.

Конференция вела свою работу по нескольким направлениям – принцип «метастабильности» Богачева и его современное применение; совершенствование металлургических процессов и процессов термообработки; поверхностная обработка; конструирование и прочность. На конференции также были представлены стендовые доклады, объединенные в три большие темы: вопросы прочности, поверхностное упрочнение и металлургия.

Были затронуты такие важные темы как: замедленное разрушение сталей, высокопрочная коррозионностойкая сталь для пружин и упругих элементов, компьютерный контроль литейной технологии, инновационная технология изготовления рамы тележки вагона, современный подход к проектированию литейных цехов и другие. Также было заслушано и обсуждено 18 докладов по нанотехнологиям, наноструктурам и другим актуальным темам, 16 стендовых докладов. На конференции обсудили будущее промышленности XXI века. Кроме специалистов Уралвагонзавода доклады представили участники с других предприятий корпорации – ООО УКБВ и ОАО «Уралтрансмаш».

Начальник отдела триботехники и нанотехнологий Технологического института ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Козлов выступил с докладом «Применение плазменной закалки на «ОАО «НПК Уралвагонзавод». Он отметил, что плазменная закалка замедляет изнашивание рельсов в более, чем 7 раз. Внедрение такой технологии в производство существенно увеличит межремонтный пробег вагонов и станет первым в мире, так как ещё нигде контактные поверхности на вагонных тележках не упрочняются.

Наталья Потапенко, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга Уралвагонзавода подняла тему «Комплекс оборудования для проведения изотермической закалки деталей фирмы «Айхелин» (Австрия)». Результаты проведенных испытаний механических свойств и твердости на 100 % деталей за время работы на модульной линии фирмы «Айхелин» показали стабильные результаты, соответствующие как требованиям ТУ, так и требованиям чертежа.

О применении композитных материалов в вагоностроении рассказал главный конструктор УКБВ Александр Дорожкин. Свой доклад он построил на созданном в 2013 году на Уралвагонзаводе вагоне-хоппере модели 19-5167 с кузовом из композиционного материала. Композит для железнодорожной отрасли является нововведением. Применение композиционных материалов для изготовления кузовов грузовых вагонов позволяет снизить затраты на ремонт и обслуживание вагонов, увеличивает пробег вагона между плановыми ремонтами. Срок службы хоппера с кузовом из композиционного материала составит 32 года, что на 6 лет дольше, чем у цельнометаллического аналога.

Профессор Коробов сообщил в докладе о прогрессе, достигнутом в технологиях напыления на кафедре Сварки УрФУ, который вызвал большой интерес в связи с освоением на Уралвагонзаводе производства сервисных ремонтов.

На конференции состоялась дискуссия по вопросам совершенствования литейного производства. Живой отклик у слушателей вызвал доклад проф. Грузмана В.М., о разработке статистических методик отслеживания качества отливок с учетом физико-химических явлений при разливке.