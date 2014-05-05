Нижний Тагил зажег на уральском Хип-Хоп фестивале «5 элемент» (ФОТО)

Действительно, это уникальный фестиваль, который объединил всех любителей Hip-Hop направлений, будь то танец, музыка или граффити. Это стало отличным местом, чтобы показать себя и взять что-то новое у своих же сверстников и профессионалов своего дела.

На грандиозное мероприятие съехались молодые таланты со всего Урала. Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Нягань, Верхняя Пышма, Магнитогорск - и это только малая часть городов, участники из которых боролись за главные призы фестиваля. Нижний Тагил, конечно же, не стал исключением и достойно защитил свою честь на всех площадках проекта.

Фото Александра Быкова

Все основное действие разворачивалось на 3х площадках – «break dance», «top dance», «graffiti».

Самые ранние пташки начали зажигать на площадке «break dance». Здесь сразились более 150 танцоров в трех категориях: «Kids», «Profi» и «Power move». Самому юному участнику было всего 6 лет. То, что показали участники в своих батлах, было по-настоящему на грани человеческих возможностей. Наравне с парнями участвовали и девушки, которые ничем не уступали своим оппонентам. Во время выступлений замирало дыхание при выполнении каждого трюка участниками. Это не танец, это настоящий полет в сочетании с безумной пластикой и бешеным ритмом.

Фото Александра Быкова

«Top dance» - это совсем иная площадка. Это царство пластики, грации и ритма. Locking, popping, house – номинации, в которых выступали танцоры. Батлы проходили по системе «non stop», все участники друг за другом показывали свои возможности профессиональному жюри. Атмосфера стояла дружная, все поддерживали выступающих и переживали за их неудачи. У жюри был очень трудный выбор, так как все участники были достойны того, чтобы пройти в следующий тур.

Фото Александра Быкова

В это время на улице проходили соревнования, среди художников, другими словами, граффитистов. Здесь была борьба не только за качественное исполнение, но и за скорость. Там же проходили и показательные выступления от профессионалов.

Фото Александра Быкова

В целом, это уникальная площадка для развития творческого потенциала молодежи не только города, а всего Уральского региона. Проект не останавливается на достигнутом и на следующем фестивале будет еще больше интереснейших направлений, мастер-классов и идей для творческой реализации молодежи.

Полный фотоотчет Хип-Хоп фестиваля «5 элемент»