Открытие интернет-магазина "Зоомаркет-НТ"

Гордость владельца: домашнее животное - это очень ответственное приобретение в жизни человека. Ухоженным, сытым и довольным питомцем владелец может гордиться.

Экономия времени: чаще всего владельцы домашних животных много работают, так что времени на покупку зоотоваров практически не остается. К тому же редко зоомагазин находится рядом с домом.

"Не выходя из дома": пожилые люди не всегда имеют возможность выйти на улицу, чтобы приобрести нужный корм для своего любимца.

Своевременность: ухоженное и сытое животное - это здоровое животное. Кто же хочет, чтобы его животное болело из-за перебоя в питании?

МИССИЯ НАШЕГО ЗООМАГАЗИНА:

поддерживать здоровье домашнего питомца, экономя время и повышая чувство гордости его хозяина.

Курьеры доставляют зоотовары с 10 до 24 часов с понедельника по пятницу и с 12 до 20 по субботам.