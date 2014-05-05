Сотовым операторам России запретили рассылать СМС-спам

Кроме того, тех, кто будет рассылать смс-рекламу с короткого номера, будут оштрафованы. Но, в случае, если абонент письменно подпишет согласие на такую рассылку, к примеру, воспользовавшись платежным терминалом, оператор не в силах будет этому помешать. Российские эксперты предлагают, при получении скидочных карт или накопительных не оставлять свой мобильный номер, а записать свою электронную почту.

Отметим, что с первого мая, когда абонент захочет оплатить некие услуги через мобильное устройство, для этого, нужно будет открывать отдельный счет. Теперь, деньги будут списываться с основного счета только за услуги связи.

По статистике, сейчас около 80% россиян получают мобильный спам различной тематики.