Сотовым операторам России запретили рассылать СМС-спам
В РФ, начиная с первого мая, введен закон о запрете российским мобильным операторам, без согласия абонента, рассылать свой СМС-спам. Также, все, кто получит такие смс-ки, могут обратиться к своему оператору, что бы он поставил запрет на этот номер, с которого пришел спам.
Кроме того, тех, кто будет рассылать смс-рекламу с короткого номера, будут оштрафованы. Но, в случае, если абонент письменно подпишет согласие на такую рассылку, к примеру, воспользовавшись платежным терминалом, оператор не в силах будет этому помешать. Российские эксперты предлагают, при получении скидочных карт или накопительных не оставлять свой мобильный номер, а записать свою электронную почту.
Отметим, что с первого мая, когда абонент захочет оплатить некие услуги через мобильное устройство, для этого, нужно будет открывать отдельный счет. Теперь, деньги будут списываться с основного счета только за услуги связи.
По статистике, сейчас около 80% россиян получают мобильный спам различной тематики.
С другой стороны, множество рекламных сообщений от самих операторов приходит в виде СМС-информирования, когда в начале сообщения упоминается полезная информация о состоянии баланса или бонусах, а реклама располагается в конце сообщения. С таким видом спама бороться практически невозможно, поэтому остается надеяться на благоразумность сотовых операторов. Да и идея с электронной почтой чревата проблемой спама, хотя здесь можно будет указать одноразовый электронный ящик, который в случае наплыва рекламы можно будет просто отключить.