Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий был отмечен за заслуги перед Свердловской областью
5 мая 2017, 08:50Общество
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В Свердловской области за заслуги перед регионом был награждён епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. В день своего 70-летия он получил знак отличия III степени.
Сюжеты: Нижний Тагил
В документе сообщается, что епископ был отмечен за заслуги в сфере социального развития, передает Областная газета.
Яков Яковлевич Яковлев стал епископом в 2011 году, деятельность в Православной церкви он начал в 1992 году.
Епископ Нижнетагильский и Серовский является выпускником Новосибирского архитектурного института и членом Союза художников России.
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